Лион недавно попрощался с Фабио Гроссо, который проработал в клубе чуть больше двух месяцев. Это уже вторая тренерская отставка у "ткачей" в сезоне 2023/24. Руководство французской команды надеется найти опытного наставника, который бы смог преодолеть кризис, в котором оказался клуб.

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Мирча Луческу после ухода из киевского Динамо находится без работы, но еще не готов завершить карьеру тренера. Румынский специалист подыскивает для себя серьезный проект. Согласно информации Digisport, Луческу начал переговоры с Лионом. Руководство "ткачей" должно принять окончательное решение относительно нового наставника после матча с Марселем (6 декабря).

Лион после 14 туров чемпионата Франции находится на последнем месте в турнирной таблице Лиши 1. В текущем сезоне команда смогла выиграть лишь один матч. "Ткачи" имеют в своем активе лишь семь баллов. От зоны плей-офф их отделяет пять очков.

Ранее сообщалось, что на должность тренера Лион также рассматривает кандидатуры Бруно Женезио, Хорхе Сампаоли и Игора Тудора.

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