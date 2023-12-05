Обновленный Шахтер уступает Динамо СаШо, полный крах вчерашних лидеров, редкие 10 баллов – Пушич нашел замену звезде
17:23 - Читати українською
Очередной тур УПЛ был насыщен сенсациями, скандалами и ярким футболом.
Оба лидера потеряли очки. СК Днепр-1 уступил Ворскле, а Полесье расписало ничью с Вересом. Осечками конкурентов воспользовался Кривбасс, который выскочил на вершину благодаря эффектному камбеку.
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Шахтер без группы лидеров одолел Кривбасс. Марино Пушич ищет разнообразные варианты построения игры, в которой сияет герой на 10 баллов. Динамо при Александре Шовковском выглядит лучше, хотя в этом туре не имело возможности продемонстрировать это из-за форс-мажора на поле Миная. Об всем этом подробно в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.
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