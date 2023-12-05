Украинский форвард забил в матче 1/32 Кубка Испании против Аросы из пятого дивизиона Испании.

Яремчук впервые за месяц в основе Валенсии – соперник из пятого дивизиона Испании

Яремчук открыл счет на 8-й минуте встречи. После борьбы партнера мяч удобно отскочил к нападающему, и он одним касанием четко пробил мимо голкипера. Для Романа это первое результативное действие за Валенсию в 11-м матче.

Напомним, контракт Яремчука принадлежит Брюгге, а за "летучих мышей" он выступает на правах аренды.

Here’s Yaremchuk’s first goal for Valencia in all its glory! 0-1 pic.twitter.com/R5PTWdSlEr — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 5, 2023

Цыганков озадачил испанские СМИ, Довбик в неожиданном дуэте, финальный вердикт Лунину