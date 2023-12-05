Яремчук забил дебютный гол за Валенсию – видео результативного удара
22:26 - Читати українською
Роман Яремчук наконец-то дождался первого результативного действия за Валенсию.
Украинский форвард забил в матче 1/32 Кубка Испании против Аросы из пятого дивизиона Испании.
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Яремчук открыл счет на 8-й минуте встречи. После борьбы партнера мяч удобно отскочил к нападающему, и он одним касанием четко пробил мимо голкипера. Для Романа это первое результативное действие за Валенсию в 11-м матче.
Напомним, контракт Яремчука принадлежит Брюгге, а за "летучих мышей" он выступает на правах аренды.
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