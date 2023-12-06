Малиновский не спас Дженоа от вылета из Кубка Италии от Лацио
Лацио минимально обыграл Дженоа (1:0) в рамках 1/8 финала Кубка Италии.
Кубок Италии, 1/8 финала
Лацио – Дженоа – 1:0
Гол: Гендузи, 5
Малиновский в двух предыдущих матчах отличился красивыми голами за Дженоа, однако кубковый поединок против Лацио украинец начал в запасе. После травмы в основу генуэзцев вернулся Ретеги.
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Лацио забил быстрый гол, используя высокий прессинг. Гендузи воспользовался пасом Пеллегрини и открыл счет во встрече. Дженоа проиграла первый тайм.
Руслан вышел на 62-й минуте, ведь у него есть опыт выбивания Лацио из Кубка Италии – в начале 2021-го он забивал римлянам в четвертьфинале. Но спасти свою команду украинец не смог.
Малиновскому только раз разрешили пробить по воротам – мяч полетел гораздо выше. Соперники обрывали передачи на него, играя на опережение.
Бывший партнер по Марселю Гендузи обворовал Руслана в центре поля и создал момент для Башича, однако тот не сумел переиграть голкипера и снять все вопросы о победителе.
Лацио все равно довел дело до победы и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Малиновский за короткое время заработал статистику на хорошую оценку SofaScore – 7.