Пресс-служба Бешикташа официально объявила о переходе 33-летнего испанца. Габриэл Паулиста присоединился к "орлам" на правах свободного агента.

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Испанец подписал контракт с турецким клубом до 2027 года. За сезоны 2024/25 и 2025/26 он получит гарантированную зарплату в размере 2 120 000, а за кампанию 2026/27 эта сумма будет меньше на 100 тысяч евро. А также в течение трех лет Габриэлу будет выплачен гонорар за подпись соглашения в 1 млн евро.

Напомним, сезон 2023/24 Паулиста начинал в составе Валенсии, где играл с Романом Яремчуком. Зимой он перебрался в Атлетико, но сыграл за мадридцев только в пяти матчах. За свою карьеру Габриэл успел поиграть за Арсенал, Вильярреал и Виторию.

Бешикташ недавно возглавил Джованни ван Бронкхорста, который в свое время выступал за Барселону. С каталонцами он добывал титул чемпиона Испании и выигрывал Лигу чемпионов.

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