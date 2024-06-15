Главный тренер сборной Аргентины определился с футболистами, которые примут участие в Копа Америка-2024.

Пресс-служба "альбиселесте" в соцсетях опубликовала окончательную заявку команды на турнир. Лионель Скалони включил в список 26 игроков.

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Наставник сборной Аргентины исключил из заявки Лео Балерди, Валентина Барко и Анхеля Корреа. А вот Валентин Карбони и Алехандро Гарначо оказались среди избранных.

Напомним, что Копа Америка в 2024 году состоится в США. Турнир стартует с 20 июня и продлится до 14 июля. Аргентина сыграет на групповом этапе с Перу, Чили и Канадой.

Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Франко Армани (Ривер Плейт), Херонимо Рульи (Аякс).

Защитники: Гонсало Монтьель (Ноттингем Форест), Науэль Молина (Атлетико), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Херман Песселья (Бетис), Лукас Мартинес Кварта (Фиорентина), Николас Отаменди (Бенфика), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севилья), Николас Тальяфико (Лион).

Полузащитники: Гидо Родригес (Бетис), Леандро Паредес (Рома), Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль), Родриго де Пауль (Атлетико), Эксекиель Паласиос (Байер), Энцо Фернандес (Челси), Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм).

Нападающие: Анхель Ди Мария (Бенфика), Валентин Карбони (Монца), Лионель Месси (Интер Майами), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Николас Гонсалес (Фиорентина), Лаутаро Мартинес (Интер), Хулиан Альварес (Манчестер Сити).