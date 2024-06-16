Женская команда "кулес" обыграла Чивас в третьем матче Тура чемпионов (4:1) и гарантировала себе победу в товарищеском турнире. Два предыдущих матча, против Америки и Тигрес, каталонский клуб тоже выиграл.

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После окончания игры футболистки мексиканской команды подошли к соперницам, чтобы обменяться футболками. Однако футболистки Барселоны были вынуждены отказать им. У команды очень ограниченное количество комплектов формы. Об этом сообщает Marca.

Это ограничение связано с мерами, принятыми клубом в целях жесткой экономии. При этом у мужской команды такой проблемы нет.

В сезоне-2023/24 женская команда Барселоны совершила квадрупл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

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