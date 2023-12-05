В своих соц сетях английский клуб объявил об увольнении 46-летнего специалиста. Шеффилд в прошлом туре проиграл Бернли 0:5 и еще больше усложнил свое положение в турнирной таблице.

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Пол Хекингботтом работал с Шеффилд Юнайтед с ноября 2021 года. Под его руководством "клинки" суметь выйти в АПЛ из Чемпионшипа. Вместе с ним команду покинут также два помощника - Стюарт МакКолл и Марк Хадсон.

Сейчас Шеффилд Юнайтед находится на последней строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе лишь пять очков. От спасительного 17 места команду отделяет четыре пункта.

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