Старт сезона манкунианцев оказался сложным и разочарование игроков только нарастает с каждой неудачей. Как информирует ESPN, Эрик Тен Хаг пытается сделать все, чтобы сохранить поддержку ключевых игроков после поражения от Ньюкасла (0:1).

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После встречи с "сороками" нидерландский специалист пытался успокоить своих подопечных, поддерживая игроков публично. Впрочем, не удалось избежать спора с Антони Марсьялем, который недоволен своим положением в команде. Но не только французский нападающий имеет претензии к Тен Хагу.

Между собой некоторые игроки обсуждали несколько проблем. Во-первых, речь шла об интенсивных тренировках, которые специалист проводил с начала тура по США. Во-вторых, обсуждалась тактика Тен Хага, которую игроки считают "кавалерийской". По их мнению, именно из-за нее команда стала слишком открытой, что повлияло на результат в матчах с Галатасараем (3:3) и Ньюкаслом.

К тому же игрокам не нравится упрямство тренера относительно ситуаций с Рафаэлем Вараном, который уже длительное время не попадает в заявку, и Джейдоном Санчо, отстраненного от команды. Они считают, что это только вредит Манчестер Юнайтед.

Не способствует улучшению атмосферы и вражда в раздевалке. Группа игроков разгневана на двух партнеров за то, что они распространили негативную информацию в СМИ, которая не отражает ситуации в клубе.

Руководство Манчестер Юнайтед тоже недовольно публикациями в прессе относительно проблем в команде, поэтому не пустило на пресс-конфренецию Тен Хага четырех журналистов: Каве Сольхекола (Sky Sports), Сэмюэля Лакхерста (Men), Дэвида Макдоннелла (The Mirror) и Роба Доусона (ESPN).

До сих пор есть игроки, которые находятся на стороне нидерландского специалиста, но есть опасения, что отношения в раздевалке только ухудшатся, если результаты команды не улучшатся. Эрику Тен Хагу не хватает влияния Мартинеса и Каземиро на раздевалку. Оба футболиста, как ожидается, вернутся на поле ближе к концу декабря.

Ближайшие две недели для Манчестер Юнайтед будут очень сложными. Придется сыграть против Челси, Баварии и Ливерпуля. Матч с командой Михаила Мудрика запланирован на 6 декабря.

Сейчас Манчестер Юнайтед находится на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ с 24 баллами. От зоны Лиги чемпионов команда Тен Хага отстает на пять баллов.

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