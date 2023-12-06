Наші за кордоном

Яремчук забив дебютний гол за Валенсію. Роман приніс перемогу, отримав жовту за штовханину і травмувався – Валенсія на городі вимучила 1/16 Кубка Іспанії.

Маліновський не врятував Дженоа від вильоту з Кубка Італії від Лаціо. Арсенал на останніх секундах вирвав перемогу над Лутоном – передгольовий пас Зінченка врятував у битві з 7 голами.

Лунін підписав контракт із наймогутнішим агентом у світі – Реал незадоволений "зрадою" українця, який натякає на відхід. Андрій потрапив у список "сумнівних" прізвищ Мадрида – 7 гравців не мають довгого майбутнього на Бернабеу.

Україна

Рух встановив захмарний цінник на лідера оборони, а гранд Серії А не готовий платити такі гроші. Олександрія офіційно підписала першого зимового новачка. Минай готує величезну чистку – джерело повідомляє про відхід 10 гравців, серед яких капітан.

Оновлений Шахтар поступається Динамо СаШо, повний крах вчорашніх лідерів, рідкісні 10 балів – Пушіч знайшов заміну зірці. Мірча Луческу отримав сенсаційний варіант у топ-чемпіонаті Європи.

Світ

Перша відставка в АПЛ – найгірший клуб офіційно змінив тренера після нищівної поразки 0:5. Бунт у Манчестер Юнайтед перед зустріччю з Мудриком – гравці розлючені через злив двох "кротів", новий зірковий конфлікт.