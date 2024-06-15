Поездка в Германию на большой турнир напоминает итальянцам о золотых временах, когда Серия А была главной лигой на континенте – и эпоха могущества завершилась триумфом на немецком Мундиале-2006. И если клубный футбол после этого никогда не был таким же сильным, то сборная осталась в статусе топовой.

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Италия за последние 18 лет была четвертьфиналистом чемпионата Европы, серебряным призером и, в конце концов, триуфматором. Тем не менее, на Апеннинах все равно скучают – сборная дважды подряд не прошла на чемпионат мира, а в плей-офф Мундиаля в последний раз оказывалась именно в 2006-м. Учитывая этот факт, тифози рассматривают Евро-2024 как попытку смыть позор за последние неудачи.

Нынешняя сборная существенно отличается от той, что принимала Евро-2020. Процесс кадрового обновления начал еще Роберто Манчини, однако после провала отбора к ЧМ-2022 итальянец загрустил и уехал в Саудовскую Аравию – а на его место пришел Лучано Спаллетти. Нельзя сказать, что под его руководством Италия вновь стала командой, готовой для завоевания титулов.

Все мы помним, насколько тяжело "Скуадре" давалась квалификация. Она без особых шансов проиграла оба матча с Англией, делила очки с Северной Македонией и была близка к падению на третье место в группе. Италия точно завершила бы отбор ниже Украины, если бы судья назначил пенальти на Мудрика в компенсированное время – даже на Апеннинах были в шоке от помощи арбитра. Те 0:0 во Вроцлаве считали позором.

Но на самом деле Италия не настолько уж и слабая. Наоборот – за игрой этого коллектива довольно интересно наблюдать. Лучано Спаллетти не устраивал революции, однако его сборная имеет несколько интересных наработок. В частности, следует отметить периодические вхождения фулбеков в центр, причем левый (Димарко) часто оказывается еще и в зонах завершения атаки. Это делает "Скуадру" более вариативной.

Также стоит отметить прорывы центрбека Бастони, у которого с пасингом все шикарно, и с продвижением на дрилингах. При этом Алессандро способен коротко обыгрываться на чужой половине поля, оказываясь в зонах латералей или даже "десяток". Вообще, в тактическом плане Италия довольно гибкая – команда одинаково эффективно способна сыграть и в схеме 4-3-3, и в 3-4-3.

Кроме того, следует отметить шикарные кроссы и стандарты, а впереди есть 2-метровый Скамакка с 11 голами и 3 ассистами в 15 матчах Серии А. Плюс, он триумфовал в Лиге Европы. Джанлука имеет ореол, который наводит страх на защитников. Они либо пытаются накрывать его как можно выше, либо наоборот падают вниз – при любом раскладе Италия получает свободное пространство.

Впрочем, у "Скуадры" есть несколько серьезных проблем. Во-первых, команда крайне нестабильна – подопечные Лучано Спаллетти способны разрывать соперника в течение длительного времени, а затем потерять контроль над игрой пропустить два гола от соперника уровня Македонии. Без всяких предпосылок. Против Украины случилось нечто похожее, причем в обоих поединках.

Другая проблема – травмы. Центрбеки Скальвини и Ачерби получили повреждения и пролетели мимо Евро, как и двужильный латераль Удоджи. Также остаются вопросы относительно готовности Бареллы, ведь он не играл с конца мая, а в последние дни даже не тренировался. Между тем, Николо является главным креативщиком сборной Италии.

В конце концов, тифози тревожатся из-за тактических метаний между схемами 3-4-3 и 4-3-3. В отборе основной была "четверка", однако она не дает раскрыть потенциал Бастони и Димарко на полную. С "тройкой" же слишком большую нагрузку получает правый латераль Ди Лоренцо, а страховки со стороны нынешнего Бареллы и возрастного Жоржиньо может не хватить.

После травм Скальвини и Ачерби ожидался переход на 4-3-3, однако в спаррингах Лучано Спаллетти чаще использовал именно 3-4-3. Посмотрим, как это все будет работать на Евро-2024. Как бы там ни было, "Скуадре" нужно побеждать в первом туре, ведь дальше пойдут игры с Испанией и Хорватией. В этом квартете любая потеря очков может стать фатальной.

Итальянцам повезло стартовать с матча против Албании, однако не следует недооценивать данный коллектив. Так, после исторического Евро-2016 "орлы" снова скатились до уровня безнадежных аутсайдеров, однако отбор на Евро-2024 сломал печальный полет на дно. И не просто сломал, а подарил континенту очень серьезную силу.

Под руководством Сильвинью и Пабло Сабалеты (да-да, речь именно об экс-звездах АПЛ) албанцы выдали ударную квалификацию. Сборная выиграла непростую группу с Польшей, Чехией и относительно крепкой Молдовой, потерпев всего одно поражение – от поляков в самом начале. Круто!

Конечно, топ-командой за один отбор Албания не стала. В последних двух турах отбора подопечные Сильвинью не смогли переиграть молдаван и Фареры (хотя там уже не было турнирной мотивации), а в весенних спаррингах случились разгром у Швеции и поражение чилийцам. Албания в принципе не является феерическим коллективом, больше полагаясь на защиту, прагматизм и быстрые контратаки – выбегают "орлы" очень круто.

Главным же поводом для гордости страны является сильное футбольное поколение. Почти все игроки выступают в Серии А, пусть и не в самых статусных клубах – зато в основе. Бериша, Асслани, Хюсай, Стракоша, Асслани, Байрами, Джимсити, Кумбулла – незаурядные фамилии, среди которых даже есть победители ЛЕ и чемпионы Италии. Также следует не забывать про Брою из Челси. Вообще, хороших игроков в Албании настолько много, что Сильвинью решился отказаться от Мирто Узуни – лучшего бомбардира Гранады.

Несмотря на это, "орлам" будет очень трудно прорваться в плей-офф. Команда слишком средненькая. Она неплохо обороняется и демонстрирует высокие волевые характеристики, однако против высших по классу соперников модель начинает трещать – не хватает класса. В атаке же не хватает идей игры на мячи. Албанцы могут предложить контратаки, а без них они обречены.

Вот только все эти минусы должны сказаться на дистанции, а вот в одной конкретной игре случаются чудеса. Тем более, что это первый матч на Евро – андердоги часто ловят кураж в таких историях. Как бы там ни было, недооценивать Албанию нельзя.

Ориентировочные составы на матч Италия – Албания

Италия: Доннарумма – Буонджорно, Бастони, Белланова – Ди Лоренцо, Кристанте, Жоржиньо, Димарко – Пеллегрини, Кьеза – Скамакка

Албания: Бериша – Митай, Исмайли, Джимсити, Хюсай – Рамадани, Асллани – Байрами, Асани, Сефери – Броя

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