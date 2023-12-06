Кубок Испании, 1/32 финала

Ароса – Валенсия – 0:1

Гол: Яремчук, 8

Валенсия волей слепого жребия продолжила путешествовать по испанской футбольной трясине. После победы над Логроньесом (2:0) "летучие мыши" пожаловали к представителю пятого дивизиона – Аросе. Роман Яремчук на Кубок снова вышел в старте, надеясь открыть счет результативным действиям в Испании.

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Поле выглядело как будто только что пережило артиллерийский обстрел. Говорить о комбинационном футболе было смешно, но это не помешало Валенсии быстро выйти вперед. Яремчук стал героем эпизода на 8-й минуте. Мяч после рикошета удобно отлетел на ногу украинцу, который одним касанием открыл счет. Есть результативное действие в 11-м матче за Валенсию!

Это был самый лучший момент на обе команды до перерыва. Яремчук очень хотел еще раз попасть в протокол, поэтому устроил толкотню с Карусом. Рефери обоим выписал по желтой.

Борьба с ужасающим газоном продолжалась и во второй половине. Валенсия не имела никакого преимущества над скромным соперником, а Яремчук получил травму на ровном месте. Украинец ускорился, схватился за ногу и ушел с поля на 82-й минуте. Ароса была обязана сравнивать счет, но Мейя на добивании умудрился пробить мимо пустых ворот.

Валенсия вымучила минимальную победу и вышла в 1/16 финала. Яремчук получил самую высокую оценку от портала Sofa Score (7,5).

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