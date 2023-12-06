Яремчук забил победный гол, получил желтую за толкотню и травмировался – Валенсия на огороде вымучила 1/16 Кубка Испании
Валенсия с Романом Яремчуком продолжила свой путь в Кубке Испании 2023/24.
Кубок Испании, 1/32 финала
Ароса – Валенсия – 0:1
Гол: Яремчук, 8
Валенсия волей слепого жребия продолжила путешествовать по испанской футбольной трясине. После победы над Логроньесом (2:0) "летучие мыши" пожаловали к представителю пятого дивизиона – Аросе. Роман Яремчук на Кубок снова вышел в старте, надеясь открыть счет результативным действиям в Испании.
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Поле выглядело как будто только что пережило артиллерийский обстрел. Говорить о комбинационном футболе было смешно, но это не помешало Валенсии быстро выйти вперед. Яремчук стал героем эпизода на 8-й минуте. Мяч после рикошета удобно отлетел на ногу украинцу, который одним касанием открыл счет. Есть результативное действие в 11-м матче за Валенсию!
Это был самый лучший момент на обе команды до перерыва. Яремчук очень хотел еще раз попасть в протокол, поэтому устроил толкотню с Карусом. Рефери обоим выписал по желтой.
Борьба с ужасающим газоном продолжалась и во второй половине. Валенсия не имела никакого преимущества над скромным соперником, а Яремчук получил травму на ровном месте. Украинец ускорился, схватился за ногу и ушел с поля на 82-й минуте. Ароса была обязана сравнивать счет, но Мейя на добивании умудрился пробить мимо пустых ворот.
Валенсия вымучила минимальную победу и вышла в 1/16 финала. Яремчук получил самую высокую оценку от портала Sofa Score (7,5).
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