Немалая группа игроков "сливочных" проводят последний год действующих контрактов или находятся в аренде, сообщает Marca.

Лунин подписал контракт с самым могущественным агентом в мире – Реал недоволен "изменой", намекающей на уход украинца

Реал одолжил Кепу и Хоселу, чтобы экстренно закрыть проблемные позиции. Летом руководство мадридцев изрядно подумает, стоит ли платить Челси и Эспаньолу за полноценные выкупы. Кроос и Модрич должны задержаться еще на следующий сезон. Ветеранов ежегодно списывают, но они постоянно находят резервы и, скорее всего, получат продление контрактов. Похожая ситуация у Начо и Лукаса Васкеса. Они смирно выполняют свою роль универсальных резервистов и вряд ли будут убегать куда-то свободными агентами.

А вот Андрей Лунин не слишком доволен своим статусом на Сантьяго Бернабеу. Как оказалось, у него есть контракт на следующий сезон, и убежать просто так не удастся. Украинец рассчитывает на адекватную позицию Реала, чтобы перейти в другой клуб, где Андрей сможет претендовать на место в основе.

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