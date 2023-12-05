Минай во второй части сезона будет исправлять катастрофическое положение с совсем другим набором игроков.

Перед отпуском закарпатцы простятся с большой группой игроков, информирует Sport.ua.

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Первые две жертвы чистки уже известны. Сегодня по обоюдному согласию сторон были разорваны контракты с полузащитником Сергеем Панасенко и вратарем Александром Бандурой, носившим капитанскую повязку. Завтра (6 декабря) к этой компании могут присоединиться еще 8 игроков. Минай не будет играть до конца года, поскольку матч с ЛНЗ было решено перенести на весну.

Напомним, закарпатцы занимают последнюю строчку УПЛ, отставая от зоны переходных матчей на 6 очков. Недавно клуб заменил главного тренера Владимира Шарана на Желько Любеновича.

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