Накануне Евро-2024 в Испании наблюдался сдержанный оптимизм. Местные эксперты делают осторожные прогнозы из-за в целом неудачных выступлений “Красной Фурии” на трех последних крупных форумах. Перестройка затягивается, а травматическая смена поколений оставляет глубокие раны. Да, испанцы пробились в полуфинал Евро-2020, но сразу после этого – ужасно провалились на ЧМ-2022, вылетев уже в 1/8. Победа во второсортной Лиге наций никого не возбуждает, хотя в финале была обыграна как раз Хорватия. Квалификацию Евро “Ла Роха” прошла уверенно, потерпев лишь одно поражение – от шотландцев. Баланс мячей тоже впечатляет – 25:5.

Звезде сборной Испании приходится делать школьные уроки на Евро-2024

В тренерском штабе не стесняются прагматичных решений. "Луис Энрике был помешан на собственной идее. У де ла Фуэнте всегда есть запасной план. Он не настолько упрям", – отмечает легендарный комментатор Маноло Лама. Конечно, Испания продолжает много владеть мячом, но одержимости контролем нет. 61-летний специалист – более прямолинейный и вертикальный. В конце концов, он вынужден принимать новые реалии. Как справедливо подчеркивает AS, сборная Испании превратилась в команду вингеров.

В генеральной репетиции Евро "Фурия" поиздевалась над Северной Ирландией, а чуть ранее – размазала Андорру. Почти вся острота приходила с флангов Нико и Ламина, хотя тот же Педри оформил дубль с прекрасным соло-голом через середину. Но молодые вингеры – главное оружие испанцев. Оба роскошно работают с мячом на скорости. Воспитанник Барсы, несмотря на совсем юный возраст, демонстрирует более зрелый футбол. Лучше видит поле, эффективнее комбинирует с партнерами. Против британцев лидеры Барсы и Атлетика оформили три ассиста на двоих. Их появление в матче с хорватами почти не вызывает сомнений.

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Самая большая проблема – оборона. Эмерик Ляпорт гарантированно пропустит как минимум один поединок из-за мышечных проблем. Поэтому в центре защиты ожидается появление несколько экспериментальной связки Начо-Ле Норман. Позиция левого латераля после травмы Гайя тоже вызывает споры. С Андоррой играл Гримальдо, с Северной Ирландией – Кукурелья. Большинство испанских СМИ ставят на одного из лидеров чемпионского Байера, впрочем де ла Фуэнте еще может удивить. Зато справа должен появиться Карвахаль, который конкурирует с 38-летним Навасом.

В середине поля традиционно не без нюансов. Ольмо не проводил контрольные матчи из-за небольшого дискомфорта, но прекрасная форма Педри развязывает тренеру руки. В атаке, похоже, обойдется без сюрпризов. Альваро Мората, которого гонят из Атлетико из-за Довбика, остается лучшим снайпером сборной в финальных частях Евро (6 голов). Де ла Фуэнте никогда не скрывал симпатий к этому игроку, а Оярсабаль пока что – первая альтернатива. Лидер Сосьедада прибил Андорру хет-триком, поэтому каждый промах Альваро будет рассматриваться под микроскопом.

Хорватия в шестой раз подряд сыграет на чемпионате Европы. Четыре года назад "шашечные" уступили в плей-офф как раз испанцам. Феерический поединок в Копенгагене завершился с хоккейным счетом 5:3. Победу "Фурии" тогда принесли голы Мораты и Оярсабаля в дополнительное время. На Евро-2012 тоже минимально победила Ла Роха благодаря позднему голу Наваса, а уже во Франции балканцам удалось взять реванш (2:1). Но затем случился ранний вылет в 1/8 финала. В конце концов, хорваты еще никогда не побеждали в плей-офф континентальных форумов!

На пути к Евро-2024 команда Далича не сумела выиграть отборочной группы, пропустив вперед турок. Однако, бронзовые призеры ЧМ-2022 могут похвастаться длительной серией без поражений. Последний раз хорваты проигрывали еще в октябре прошлого года. Июньские контрольные матчи оказались чрезвычайно удачными: домашний разгром Северной Ирландии (3:0) и гостевая победа над фаворитами Евро португальцами (2:1). Конечно, переоценивать значение этих встреч не нужно, но подопечные Далича действительно демонстрировали качественный футбол в традиционной формации 4-3-3.

Хорватия снова полагается на старую гвардию и вряд ли удивит составом. На ведущих ролях – привычные персонажи. Модрич, Ковачич и Брозович, который даже после переезда в Саудовскую Аравию остается безапелляционно основным. Особое внимание, конечно, будет приковано к Гвардиолу, который раззабивался в последних турах АПЛ. А тот же Будимир боролся с Довбиком за трофей Пичичи. Словом, качества хорватам хватает. Далич считает, что они попали в самую сложную группу, однако его футболисты настроены решительно и стремятся отомстить за проигранный финал Лиги наций в 2023-м.

Ориентировочные составы на матч Испания – Хорватия

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Начо, Гримальдо – Педри, Родри, Фабиан – Ламин, Мората, Нико Уильямс

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол – Модрич, Брозович, Ковачич, Майер, Будимир, Крамари

Евро-2024: мегасенсация перед гигантами, классика Испании против Италии, последний поход Модрича – превью группы В