Испанцы уверенно переиграли хорватов (3:0) в первом матче на чемпионате Европы. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сонное начало

Испания и Хорватия попали в "группу смерти" вместе с Италией и начали борьбу очным матчем. Их поединки обычно дарят зрелище, как, например, в 1/8 финала прошлого Евро.

Но стартовые полчаса сегодня превратились в колыбельную: сначала испанцы стерильно гоняли мяч с редкими забросами на быстрых Уильямса и Ямала, а потом хорваты строили затяжные атаки.

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Олды провалились

У Хорватии один из старейших составов на турнире, особенно это касается средней линии. Модричу, Ковачичу и Брозовичу, который провел последний сезон в ритме Саудовской Аравии, на троих 99 лет.

Из-за медлительности в центре поля "клетчатые" пропустили два гола за две минуты. Руис увидел дыру и отдал вертикальный пас Морате – капитан открыл счет, реализовав выход на голкипера.

Modric against Spain pic.twitter.com/T8Jok64VfE — Troll Football (@TrollFootball) June 15, 2024

А через несколько мгновений Фабиан сам воспользовался немобильностью опорной зоны Хорватии. Хавбек ПСЖ убрал Модрича, не заметил Брозовича и удвоил преимущество "ла рохи".

Модрич отыграл очень слабо: 80% проигранных дуэлей, ни одного паса на обострение. Очевидно, что Лука получил одну из худших оценок от статистических порталов. Кажется, не та легенда Реала решила уходить на пенсию.

Хорватия даже без гола престижа

После каждого пропущенного гола хорваты отвечали собственным моментом, в основном вследствие активности Майера на правом фланге. Он и сам имел момент, и создал супершанс для Гвардиола, который не попал в цель.

Хорватия не выглядела безнадежно, но значительно хуже завершала атаки. С ударами Ковачича и Брозовича легко справился вратарь. Испания тем временем продолжила забивать.

"Клетчатые" наработали на гол, однако мяч упорно не залетал в ворота Испании. Во владениях Симона возник пожар, но под удар Станишича в хоккейном стиле лег Кукурелья, а вратарь снял мяч с головы Крамарича.

Испания попыталась подарить гол сопернику – Симон заигрался в штрафной и привез пенальти. Но даже так хорваты не забили: удар Петковича с 11 метров взял вратарь, а реализованное добивание отменили из-за офсайда.

Фантастический Ямал

Ямал – самый молодой игрок в истории Евро. 16 лет и 338 дней. Удивительно, но совсем не заметно, что Ламину не хватает опыта. Он был смелым и эффективным. Шел в дриблинг на троих, постоянно обострял.

- 16 year old Lamine Yamal with his first assist of the EURO'S! pic.twitter.com/ZxN07nVGb9 — ??? ???? (@TheEuropeanLad) June 15, 2024

В конце первого тайма Ямал после стандарта забросил в штрафную, а Карвахаль нашел слепую зону между защитниками и оформил разгром. В начале второго Ламин мог ассистировать еще Морате, мог забивать и сам.

75% успешности дриблинга, три паса под удары, два созданных момента. Мастерство, скорость, хладнокровие – все на месте. Прекрасный дебют на Евро для жемчужины Барселоны.