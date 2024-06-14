Александр Зинченко и Артем Довбик могут сменить клубы уже этим летом, сборная Украины открыла свою тренировку для зрителей на Евро-2024. "Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 13 июня 2024 года.

Евро-2024

Сборная Украины провела необычную первую тренировку на Евро-2024. Тысячи зрителей, исполнение гимна и ожидаемая потеря Миколенко.

Евро-2024: Украина как новая топ-сборная, обновленное поколение Бельгии и наши проблемные соседи. В превью группы Е мы рассмотрели шансы команды Реброва.

Экс-тренер УПЛ не видит места в старте сборной Украины для Зинченко. Травмированного Миколенко может заменить другой.

Луческу выбрал топ-7 футболистов сборной Украины. Экс-наставник Шахтера и Динамо выделил самого важного игрока в команде Реброва перед матчем против его родной команды.

Румыния – Украина: матч Евро прокомментирует звездный дуэт, который служит в ВСУ.

Украина

Арсенал выставил Зинченко на продажу. Артета вынес неутешительный вердикт украинцу, отдавая предпочтение двум другим кандидатам на место левого защитника.

Трансфер Довбика: проблемный гранд сделал первое предложение Жироне. Наполи дает 35 миллионов евро, и сейчас это самая большая сумма за украинца.

Атлетико разобьет копилку ради Довбика. Симеоне поставил дедлайн, но все зависит от Украины на Евро.

Динамо заплатит немалые деньги за третьего новичка лета. Киевляне заплатят Форталезе 1,5 млн долларов с процентом от перепродажи, а сам Брайан Себальйос получит контракт на 5 лет.

Клубы УПЛ массово заявили дубли, 4 новых имени, Хуст "воскрес" – официальный состав участников Первой и Второй лиг 2024/25.

Мир

Милан официально объявил о назначении Фонсеки. Экс-тренер Шахтера вернулся в Италию, где уже возглавлял Рому.

Терзич официально покинул Боруссию Д. Он выводил команду в финал Лиги чемпионов, а теперь его заменит помощник – Нури Шахин.

Де Дзерби нашел себе сенсационный вариант для продолжения карьеры. Бывший тренер Шахтера близок к Марселю, который должен согласовать сумму отступных с Брайтоном, составляющую ориентировочно 5-6 миллионов евро.

Бразилия разошлась миром с США перед Копа Америка. Звезда Милана забил красоту со штрафного.

Бавария снова ограбила конкурентов. Первым летним трансфером стал Ито, японский универсал, который отказал Роналду. Стоимость – до 30 миллионов евро.

Жирона официально продала капитана в Байер. Скромных 18 миллионов хватило для трансферного рекорда. Алейш Гарсия стал первой ласточкой летней распродажи.