Украинский полузащитник Денис Костышин вернулся в Александрию из США.

Александрия официально объявила о возвращении Дениса Костышина. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, контракт футболиста с клубом рассчитан на полтора года – с 1 января 2024-го по 31 мая 2025-го. О финансовых деталях личного соглашения никакой информации нет.

Следует отметить, что 26-летний Костышин уже выступал за Александрию. Украинец провел три официальных матча, в которых отличился одним голом.

Напомним, последним клубом украинского полузащитника был Эль-Пасо Локомотив, выступающий во Второй лиге чемпионата ЮСЛ. За американский клуб Костышин провел 34 матча и отличился 4 голами и 4 ассистами.

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