Сборная Венгрии не пропускает Евро с 2016 года, демонстрируя хорошие результаты. Сначала была 1/8 финала, а в 2020-м мадьяры не вышли из группы – зато расписали ничьи с Францией (1:1) и Германией (2:2). А еще были две победы над Англией в Лиге наций в 2022-м, причем на Уэмбли британцев разгромили со счетом 4:0. Ну и о выездной победе над немцами в том же турнире не следует забывать.

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В 2024-м от наших западных соседей ожидают хотя бы повторения успеха 8-летней давности, хотя потенциал сборной позволяет мечтать о большем. Главной венгерской звездой, конечно же, считается Доминик Собослаи. Основной хавбек Ливерпуля, который провел 33 матчей в АПЛ, а в квалификации к Евро забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Впрочем, в составе мадьяр достаточно других серьезных исполнителей. Ворота защищает Гулачи (РБ Лейпциг), в защите выделяются Вилли Орбан (РБ Лейпциг) и Милош Керкез (партнер Забарного по Борнмуту), а в средней линии нашлось место для Каллума Стайлза. 24-летнего полузащитника Сандерленда с английскими, украинскими и венгерскими корнями мог играть и за нашу сборную, однако с Венгрией у него больше связей.

А еще здесь много представителей Фрайбурга, Гавра, Ференцвароша. Многие футболисты имеют опыт предыдущего Евро. Неудивительно, что такая крепкая банда в отборе к Евро выиграла простенькую группу с Сербией, Черногорией, Литвой и Болгарией – Подопечные Марко Росси прошли дистанцию без поражений, но умудрились расписать боевые ничьи с самыми слабыми соперниками.

И вот команда приехала в Германию. Здесь группа значительно сложнее – в соперниках Германия, а также всегда крепкие Шотландия и Португалия. Мадьярам критически важно одержать победу над Швейцарией в 1-м туре, ведь дальше стоит тяжелая игра с Бундестим. С нулем или одним очком после 2-го тура можно и досрочный вылет оформить ...

Собослаю и Ко несколько повезло, ведь сборная Швейцарии провела очень сомнительную квалификацию на Евро-2024. Подопечные Мурата Якина умудрились проиграть свою группу Румынии, отстав от первой позиции на пять зачетных баллов – при этом Израиль отстал от "нати" всего на два. Альпийцы делили очки даже с белорусами и косоварами.

Футбольное сообщество было шокировано. Сборная, которую считать лучшим середняком Европы, бела близкой к катастрофе, однако Мурат Якин достал конспекты экс-коуча Владимира Петковича – перешел на схему с тремя защитниками. И это сработало! С горем пополам коллектив продрался на Евро-2024, однако что делать с таким футболом дальше?

Какой бы уязвимой не выглядела Швейцария, состав у нее всегда прекрасный. Что и говорить, когда в основе выступают чемпионы Германии, Италии и Англии – Джака, Зоммер и Аканджи. Каждый по-своему стал выдающимся для собственной команды в клубном сезоне. В дополнительной презентации они не нуждаются.

Кроме того, в заявке есть еще и такие исполнители, как Эмболо, Закария, Окафор, Амдуни, Кобель, Фройлер, Эбишер, и т.д. ... Даже Шакири приехал из МЛС, а мы уже заждались его фирменные лонгшоты. Вряд ли этого хватит для победы над Германией, однако на турнире Швейцария все еще способна удивить.

Ориентировочные составы на матч Венгрия – Швейцария

Венгрия: Дибуш – Ланг, Дардай, Орбан – Него, Надь, Стайлз, Керкез – Шаллай, Собослай – Варга.

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Эльведи – Видмер, Джака, Фройлер, Ндой – Шакири, Эмболо, Варгас

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