Рух будет отпускать своих лидеров только при условии очень щедрого предложения.

"О Слюбике я знаю точно, что летом были серьезные переговоры с пражской Славией. Чехи предлагали 2,5 млн евро, но Рух считает, что этого недостаточно, и Слюбик стоит дороже. Я слышал о сумме в 5 млн евро, но сами понимаете – это предмет торга.

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Сейчас я знаю о серьезном интересе Лацио к Слюбику. Коммуникация уже не на уровне посредников, а на уровне топ-менеджеров клуба. Они говорят, переписываются, торгуются. Но пока далеки от компромисса", – заявил журналист Виктор Вацко в эфире Вацко on air.

Добавим, что 19-летний Слюбик в нынешнем сезоне провел 17 матчей и забил 2 гола. Transfermarkt оценивает центрбека в 500 тысяч евро. Ранее сообщалось об интересе не только Лацио, но и немецких Униона и Вольфсбурга.

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