Главные новости футбола 4 ноября: Заря впервые за 2 месяца победила в УПЛ, Ман Сити перед Шахтером уничтожил Саутгемптон

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 ноября.

Украина

14 тур УПЛ завершился в воскресенье тремя матчами. Десна и Александрия расписали ничью. Подопечные Шарана остались на 3 месте в УПЛ.

Ворскла победила Львов и продолжает занимать 4 место в УПЛ. Поединок, хоть и проходил в Полтаве, однако именно Львов был номинальным хозяином матча. Этот поединок вошел в историю – впервые в Украине на матче работала бригада арбитров, которая состояла полностью из женщин.

Заря разгромила Черноморец в Одессе при пустых трибунах. Эта победа стала первой для луганчан в УПЛ за последние 2 месяца. Последний раз подопечные Юрия Вернидуба побеждали в матче чемпионата Украины еще 2 сентября против Арсенала-Киев.

"Футбол 24" подытожил центральный матч 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо с точки зрения статистических показателей.

По информации СМИ, Динамо интересуется Русланом Малиновским. Киевский клуб якобы планирует подписать хавбека Генка и сборной Украины уже зимой.

Топ-матчи дня

Манчестер Сити уничтожил Саутгемптон со счетом 6:1. Команда Хосепа Гвардиолы провела удачную репетицию перед матче Лиги чемпионов против Шахтера, который пройдет уже в среду. Александр Зинченко не попал в заявку.

В другом матче АПЛ Челси уверенно одолел Кристал Пэлас и, как и Манчестер Сити, продолжил беспроигрышную серию.

В Серии А Милан вырвал победу над Удинезе уже в компенсированное арбитром время. "Россонери" сохранили текущее 4 место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов.

Другие топ-события

Соперник Ворсклы в Лиге Европы Спортинг остался без главного тренера. БАТЭ снова стал чемпионом Беларуси – 12-й раз подряд.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии – Шальке Евгения Коноплянки узнал соперника.

Рига, которую возглавляет украинец Виктор Скрипник, гарантировала себе чемпионский титул в Латвии. Таким образом Рига офрмила "золотой дубль" – ранее подопечные украинца завоевали Кубок Латвии.

Уэйн Руни вернется в сборную Англии, чтобы сыграть прощальный матч.