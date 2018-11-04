БАТЭ досрочно стал 15-кратным чемпионом Беларуси

БАТЭ продолжил свою гегемонию в Беларуси, выиграв чемпионский титул 12-й раз подряд и 15-й в целом.

БАТЭ в матче 27 тура чемпионата Беларуси дома принимал Неман Гродно, за который выступают украинцы Руслан Зубков и Виталий Квашук.

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Клуб из Борисова забил единственный и победный мяч на 88-й минуте усилиями Евгения Березкина. Таким образом, команда набрала 69 очков и стала недосягаемой для конкурентов.

БАТЭ стал чемпионом 12-й раз подряд, в общем клуб из города Борисов имеет 15 чемпионств.

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