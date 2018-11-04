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Жеребьевка 1/8 Кубка Германии: Шальке Коноплянки сыграет с Фортуной, Бавария померится силами с Гертой

20:00 16 Читати українською
Жеребьевка 1/8 Кубка Германии: Шальке Коноплянки сыграет с Фортуной, Бавария померится силами с Гертой
Евгений Коноплянка / Фото: соцсети

Стали известны пары 1/8 финала Кубка Германии.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии.

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По итогам жеребьевки пары выглядят так:

Гамбург – Нюрнберг

Ханденхайм – Байер

Шальке – Фортуна

Хольштайн – Аугсбург

Герта – Бавария

Дуйсбург – Падеборн

Боруссия Д – Вердер

РБ Лейпциг – Вольфсбург

Матчи состоятся 5 и 6 февраля.

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