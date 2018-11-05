Головні новини футболу 4 листопада: Зоря вперше за 2 місяці перемогла в УПЛ, Ман Сіті перед Шахтарем знищив Саутгемптон

Зоря нарешті перемогла в УПЛ / фото: УПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 4 листопада.

Україна

14 тур УПЛ завершився у неділю трьома матчами. Десна та Олександрія розписали нічию. Підопічні Шарана залишились на 3 місці в УПЛ.

Ворскла перемогла Львів та продовжує посідати 4 місце в УПЛ. Поєдинок, хоч і проходив у Полтаві, проте саме Львів був номінальним господарем матчу. Цей поєдинок увійшов в історію – вперше в Україні на матчі працювала бригада арбітрів, яка складалась повністю із жінок.

Зоря розгромила Чорноморець в Одесі при порожніх трибунах. Ця перемога стала першою для луганців в УПЛ за останні 2 місяці. Востаннє підопічні Юрія Вернидуба перемагали в матчі чемпіонату України ще 2 вересня проти Арсенала-Київ.

"Футбол 24" підсумував центральний матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо з точки зору статистичних показників.

За інформацією ЗМІ, Динамо цікавиться Русланом Маліновським. Київський клуб начебто планує підписати хавбека Генка та збірної України вже взимку.

Топ-матчі дня

Манчестер Сіті знищив Саутгемптон із рахунком 6:1. Команда Хосепа Гвардіоли провела вдалу репетицію перед матче Ліги чемпіонів проти Шахтаря, який пройде вже у середу. Олександр Зінченко не потрапив до заявки.

В іншому матчі АПЛ Челсі впевнено здолав Крістал Пелас та, як і Ман Сіті, продовжив безпрограшну серію.

У Серії А Мілан вирвав перемогу над Удінезе вже у компенсований арбітром час. "Россонері" зберегли поточне 4 місце, яке дає право виступати в Лізі чемпіонів.

Інші топ-події

Суперник Ворскли в Лізі Європи Спортінг залишився без головного тренера. БАТЕ знову став чемпіоном Білорусі – 12-й раз поспіль.

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Німеччини – Шальке Євгена Коноплянки дізнався суперника.

Рига, яку очолює українець Віктор Скрипник, гарантувала собі чемпіонський титул у Латвії. Таким чином Рига офрмила "золотий дубль" – раніше підопічні українця здобули Кубок Латвії.

Вейн Руні повернеться у збірну Англії, щоб зіграти прощальний матч.