toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - САУТГЕМПТОН

Шахтер – Динамо: справедливость победы Фонсеки, рекорды сезона Хацкевича и ключевой момент матча

17:32 375 Читати українською
Шахтер – Динамо: справедливость победы Фонсеки, рекорды сезона Хацкевича и ключевой момент матча
Шахтер – Динамо: рекорд Хацкевича и успех Фонсеки языком цифр
Тарас Котив Тарас Котив

Шахтер победил Динамо не только по счету, но и некоторым важным статистическим показателям. В то же время команда Хацкевича показала, что умеет не только обороняться против лидера УПЛ и установила свои достижения.

Почему победа Фонсеки справедливая

"Футбол 24" проанализировал статистические данные центрального матча 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо. По ожидаемым голам xG 2,17 – 0,89 (данные Wyscout), то есть качество и острота моментов хозяев перевесили и фактически полностью нашли свое отражение в итоговом счете. По данным известного статистического портала, "горняки" свою первую за 17 месяцев победу над динамовцами в УПЛ заслужили. С другой стороны здесь не учтены упущенные Вербичем 2 супермомента для удара (когда мог замыкать прострел перед пустыми воротами и подарил Пятову мяч при выходе 1 на 1 с вратарем), но это уже вопрос к словенцу, который и из двух других эпизодов тоже не сумел вытянуть максимум.

Шахтер – Динамо: катастрофа последних минут, фиаско 2-х легионеров, давно невиданное КЛАССическое, или Замены решают все

Если забитый Шапаренко мяч оценили в 0,2 ожидаемого гола (то есть в подобных ситуациях снаряд залетает в цель раз на 5 случаев – настолько мало из-за максимального противодействия удару со стороны защитников), и это был максимум киевлян, то моменты хозяев были покачественнее. Гол Жуниора Мораес в пустые ворота оценили в 0,91 xG, что даже выше, чем вероятность забить с пенальти. Еще один момент экс-форварда Динамо потянул на 0,47 ожидаемого гола.

А вот красавец-гол Коваленко языком цифр можно окрестить случайностью (такие удары не становятся результативными даже раз на 5 ударов). Даже у Исмаили и Алана Патрика были получше моменты забить. Поэтому просто отмечаем вспышку мастерства 22-летнего украинского полузащитника, которая принесла победу на последних секундах. Неудивительно, что Коваленко отреагировал в стиле Месси на свой выстрел.

Киевляне приблизили Шахтер на смертельную дистанцию, но ухудшили ему статистику

Команда Фонсеки установила рекорд сезона и значительно улучшила показатель последних Классических в еще одном критически важном моменте. Дончане в Харькове наносили удары в среднем на расстоянии 16,26 м. Для сравнения по сезону у Шахтера ощутимо хуже цифры (18,84 м), как и в двух предыдущих дерби с Динамо. В Суперкубке среднее расстояние ударов "горняков" было на уровне 23,64 м, в первом круге в Киеве – 19,44 м.

Бюджет Шахтера почти вдвое больше, чем у Динамо, – ТаТоТаке

С другой стороны можно заметить и регресс действующих чемпионов. Если в среднем за сезон 2018/19 Шахтер пробивает более 15 раз с точностью 38,9%, то в субботу соперник позволил только 11 выстрелов, а прицел сбился на 11,63%. Без Тайсона и Марлоса – 0 ударов в створ ворот за первые 45 минут. С Тайсоном – 3 прицельных удару и почти максимальная реализация за такой же промежуток времени после перерыва. Как "Футбол 24" и прогнозировал, важнейшим моментом стал финишный рывок игрока и врачей, которые поколдовали над его значительно более быстрым восстановлением, чем ожидалось.

Рекорды Динамо Хацкевича и смена ролей

Киевляне наконец-то сыграли в футбол, достойный своего имени. Это было видно и невооруженным глазом, а цифры только подтверждают. Динамо превзошло показатель точности своих ударов (4 из 10 в створ, что дало 40% против 37,9% в среднем за сезон), а нанесло минимально меньше (обычно 11,48 удара за игру). Прирост общего количества выстрелов по сравнению с теми же непростыми еврокубковыми и "классическими" матчами, где в центре преимущественно выходили Гармаш и Сидорчук, также стабилен: против Шахтера 10 (раньше было 8 и 9), а с Яблонцем (5), Ренном (8), Аяксом (9 на выезде и 6 дома) и Славией (6 на выезде) меньше. Шапаренко наконец-то получил шанс в серьезном матче и старался, как мог.

Николай приложился к рекорду сезона по конверсии атак. Ударами динамовцев завершались 5 из 17 позиционных атак, а это 29,41% (при среднем за сезон результате в 17,1%). В предыдущих двух матчах с Шахтером киевляне провели 12 и 13 позиционных наступлений – показатель растет с каждой игрой, как и процент доведения их до логического завершения (16,67% и 23,08%).

Ключевой момент заключался в смене игроков и тактики. Динамо лучше доводило до ума свои позиционные атаки (29,41% завершались ударами против 25,81 у соперника), тогда как Шахтер эффективнее контратаковал (33,33% против 20%) – команды будто поменялись ролями. Когда киевляне больше играли на контрах (4 позиционные атаки за первый тайм), у соперника практически не было шансов – 0 прицельных ударов. Когда же число массированных атак возросло до 13, пропустили 2 и остались в меньшинстве. Команда Хацкевича позволила оппоненту вдвое чаще доводить позиционные атаки до удара, чем это было в выигранном матче первого круга.

Огромная разница была в одном

Впрочем, не обойдешь вниманием две замены Фонсеки. Волевую победу принесли вышедшие со скамейки. Тайсон отдал ассист на 0,91 ожидаемого гола, фактически сделав все сам (мог там и в одиночку решать, но выбрал еще лучший вариант). Коваленко выдал редкий по точности удар. Нельзя не отметить и стабилизирующий выход Матвиенко вместо Ракицкого – за последние полчаса у гостей ощутимо уменьшилась острота и количество быстрых атак. В активе запасных Шахтера гол плюс пас, а у киевских резервистов вдвое больше брака и нулевая эффективность действий. Это самая большая разница между командами, которая повлияла на результат. Неудивительно, что со своими заменами Хацкевич так тянул...

Несмотря на поражение Динамо оставило и положительный след в этом Классическом. Особенно хорошо себя проявил треугольник центральных полузащитников (Шепелев с 93% точности паса, Буяльский с 98%, Шапаренко с 79%, лучший по этому показателю из группы атакующих игроков, кроме Сидклея с 80%) – в этой зоне киевляне на 15% превзошли соперника в выигранных единоборствах и почти вдвое перестреляли по ударам (5:3). В целом Динамо выиграло борьбу в обороне и атаке (даже процент удачных обводок больше), зато Шахтер был лучше в точности паса, количестве острых передач и получил почти вдвое больше возможностей для действий в чужой штрафной.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Статьи Главное Динамо Киев Динамо Киев Паулу Фонсека Паулу Фонсека Тарас Котив Шахтер - Динамо Киев Тайсон Тайсон Жуниор Мораес Жуниор Мораес Виктор Коваленко Виктор Коваленко Николай Шапаренко Николай Шапаренко Шахтер Шахтер Александр Хацкевич Александр Хацкевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Черноморец
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук