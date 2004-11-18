Шахтер – Динамо: справедливость победы Фонсеки, рекорды сезона Хацкевича и ключевой момент матча

Шахтер победил Динамо не только по счету, но и некоторым важным статистическим показателям. В то же время команда Хацкевича показала, что умеет не только обороняться против лидера УПЛ и установила свои достижения.

Почему победа Фонсеки справедливая

"Футбол 24" проанализировал статистические данные центрального матча 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо. По ожидаемым голам xG 2,17 – 0,89 (данные Wyscout), то есть качество и острота моментов хозяев перевесили и фактически полностью нашли свое отражение в итоговом счете. По данным известного статистического портала, "горняки" свою первую за 17 месяцев победу над динамовцами в УПЛ заслужили. С другой стороны здесь не учтены упущенные Вербичем 2 супермомента для удара (когда мог замыкать прострел перед пустыми воротами и подарил Пятову мяч при выходе 1 на 1 с вратарем), но это уже вопрос к словенцу, который и из двух других эпизодов тоже не сумел вытянуть максимум.

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Если забитый Шапаренко мяч оценили в 0,2 ожидаемого гола (то есть в подобных ситуациях снаряд залетает в цель раз на 5 случаев – настолько мало из-за максимального противодействия удару со стороны защитников), и это был максимум киевлян, то моменты хозяев были покачественнее. Гол Жуниора Мораес в пустые ворота оценили в 0,91 xG, что даже выше, чем вероятность забить с пенальти. Еще один момент экс-форварда Динамо потянул на 0,47 ожидаемого гола.

А вот красавец-гол Коваленко языком цифр можно окрестить случайностью (такие удары не становятся результативными даже раз на 5 ударов). Даже у Исмаили и Алана Патрика были получше моменты забить. Поэтому просто отмечаем вспышку мастерства 22-летнего украинского полузащитника, которая принесла победу на последних секундах. Неудивительно, что Коваленко отреагировал в стиле Месси на свой выстрел.

Киевляне приблизили Шахтер на смертельную дистанцию, но ухудшили ему статистику

Команда Фонсеки установила рекорд сезона и значительно улучшила показатель последних Классических в еще одном критически важном моменте. Дончане в Харькове наносили удары в среднем на расстоянии 16,26 м. Для сравнения по сезону у Шахтера ощутимо хуже цифры (18,84 м), как и в двух предыдущих дерби с Динамо. В Суперкубке среднее расстояние ударов "горняков" было на уровне 23,64 м, в первом круге в Киеве – 19,44 м.

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С другой стороны можно заметить и регресс действующих чемпионов. Если в среднем за сезон 2018/19 Шахтер пробивает более 15 раз с точностью 38,9%, то в субботу соперник позволил только 11 выстрелов, а прицел сбился на 11,63%. Без Тайсона и Марлоса – 0 ударов в створ ворот за первые 45 минут. С Тайсоном – 3 прицельных удару и почти максимальная реализация за такой же промежуток времени после перерыва. Как "Футбол 24" и прогнозировал, важнейшим моментом стал финишный рывок игрока и врачей, которые поколдовали над его значительно более быстрым восстановлением, чем ожидалось.

Рекорды Динамо Хацкевича и смена ролей

Киевляне наконец-то сыграли в футбол, достойный своего имени. Это было видно и невооруженным глазом, а цифры только подтверждают. Динамо превзошло показатель точности своих ударов (4 из 10 в створ, что дало 40% против 37,9% в среднем за сезон), а нанесло минимально меньше (обычно 11,48 удара за игру). Прирост общего количества выстрелов по сравнению с теми же непростыми еврокубковыми и "классическими" матчами, где в центре преимущественно выходили Гармаш и Сидорчук, также стабилен: против Шахтера 10 (раньше было 8 и 9), а с Яблонцем (5), Ренном (8), Аяксом (9 на выезде и 6 дома) и Славией (6 на выезде) меньше. Шапаренко наконец-то получил шанс в серьезном матче и старался, как мог.

Николай приложился к рекорду сезона по конверсии атак. Ударами динамовцев завершались 5 из 17 позиционных атак, а это 29,41% (при среднем за сезон результате в 17,1%). В предыдущих двух матчах с Шахтером киевляне провели 12 и 13 позиционных наступлений – показатель растет с каждой игрой, как и процент доведения их до логического завершения (16,67% и 23,08%).

Ключевой момент заключался в смене игроков и тактики. Динамо лучше доводило до ума свои позиционные атаки (29,41% завершались ударами против 25,81 у соперника), тогда как Шахтер эффективнее контратаковал (33,33% против 20%) – команды будто поменялись ролями. Когда киевляне больше играли на контрах (4 позиционные атаки за первый тайм), у соперника практически не было шансов – 0 прицельных ударов. Когда же число массированных атак возросло до 13, пропустили 2 и остались в меньшинстве. Команда Хацкевича позволила оппоненту вдвое чаще доводить позиционные атаки до удара, чем это было в выигранном матче первого круга.

Огромная разница была в одном

Впрочем, не обойдешь вниманием две замены Фонсеки. Волевую победу принесли вышедшие со скамейки. Тайсон отдал ассист на 0,91 ожидаемого гола, фактически сделав все сам (мог там и в одиночку решать, но выбрал еще лучший вариант). Коваленко выдал редкий по точности удар. Нельзя не отметить и стабилизирующий выход Матвиенко вместо Ракицкого – за последние полчаса у гостей ощутимо уменьшилась острота и количество быстрых атак. В активе запасных Шахтера гол плюс пас, а у киевских резервистов вдвое больше брака и нулевая эффективность действий. Это самая большая разница между командами, которая повлияла на результат. Неудивительно, что со своими заменами Хацкевич так тянул...

Несмотря на поражение Динамо оставило и положительный след в этом Классическом. Особенно хорошо себя проявил треугольник центральных полузащитников (Шепелев с 93% точности паса, Буяльский с 98%, Шапаренко с 79%, лучший по этому показателю из группы атакующих игроков, кроме Сидклея с 80%) – в этой зоне киевляне на 15% превзошли соперника в выигранных единоборствах и почти вдвое перестреляли по ударам (5:3). В целом Динамо выиграло борьбу в обороне и атаке (даже процент удачных обводок больше), зато Шахтер был лучше в точности паса, количестве острых передач и получил почти вдвое больше возможностей для действий в чужой штрафной.