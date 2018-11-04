Десна спасла ничью в матче против Александрии

Александрия в матче 14-го тура УПЛ не смогла переиграть Десну.

Первый тайм прошел без особой остроты, но при явном преимуществе Александрии. Подопечные Владимира Шарана в этот отрезок игры имели два неплохих момента: на 9-й минуте удар Запорожана из-за пределов штрафной не без труда потянул Паст, а на 36-й Микицей пробил над перекладиной после неплохой подачи. У Десны было только замыкание прострела Волкова с близкого расстояния Филипповым, но мяч пошел прямо в руки Панькива.

Второй тайм был не намного динамичнее, но его старт принес болельщикам долгожданный гол. На 52-й минуте Гитченко подыграл себе рукой при подаче хозяев с углового, а Запорожан уверенно реализовал пенальти – 1:0. Через семь минут Ковалец мог удвоить преимущество Александрии, однако примерно с такого же расстояния он запустил мяч мимо створа ворот. На 73-й же Банада упал в штрафной в борьбе против несчастного Гитченко, но второй пенальти арбитр не поставил. Десна ответила неплохим ударом Артёма Фаворова со штрафного, который Панькив отбил перед собой, но на добивание никто из черниговцев не успел.

Десна в конце второго тайма стала ощутимо давить на ворота, хотя создать качественный момент долгое время не получалось. Казалось, что Александрия добудет минимальную победу и сравнится очкам с Динамо, однако на 87-й минуте Андрей Гитченко искупил свою вину за пенальти и спас Десну, переиграв Панькива после скидки Дениса Фаворова – 1:1.

Забить второй гол ни одной из команд до финального свистка так и не удалось. Александрия набрала 27 очков и увеличила отрыв от четвёртой Ворсклы до шести зачётных пунктов, в то время как Десна поднялась на шестое место. В активе черниговцев сейчас 17 очков.

Чемпионат Украины 2018/2019, 14-й тур

Александрия – Десна – 1:1

Голы: Запорожан, 53 (пен) – Гитченко, 8