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Рига Скрыпника гарантировала себе "золото" чемпионата Латвии

17:14 43 Читати українською
Рига Скрыпника гарантировала себе "золото" чемпионата Латвии
Виктор Скрыпник / Фото: соцсети

Перед последним туром чемпионата Латвии Рига, которую тренирует Виктор Скрыпник, имеет отрыв от ближайшего преследователя в 6 очков.

В матче 27 тура чемпионата Латвии Рига Виктора Скрипника на выезде обыграла Валмиеру.

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Таким образом, подопечные украинского специалиста гарантировали себе чемпионство, ведь перед последним туром имеют в активе 63 очка и опережают Вентспилс на 6 зачетных пунктов.

Напомним, ранее Рига завоевала Кубок Латвии.

Чемпионат Латвии, 27 тур

Валмиера – Рига – 0:2

Голы: Лемаич, 24 (пен.), Брисола, 43

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Виктор Скрипник Виктор Скрипник Рига Рига Мир Вентспилс Вентспилс
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