Лацио дома разбил СПАЛ: 11 тур Серии А, матчи воскресенья

В матче 11 тура Серии А Лацио дома принимал СПАЛ. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Лацио дома не заметил СПАЛ. Хотя гости пытались сопротивляться в первом тайме, сравняв счет почти сразу после гола Иммобиле. Однако Чиро оформил дубль еще в первом тайме, а во втором Катальди и Пароло довели счет уже до разгромного.



Благодаря этой победе Лацио набрал 21 очко и поднялся на 4 место, СПАЛ после классного начала продолжает проигрывать и с 12 пунктами уже опустился на 15 позицию.

Чемпионат Италии 2018/19, 11 тур

Лацио – СПАЛ – 4:1

Голы: Иммобиле, 26, 35, Катальди, 59, Пароло, 70 – Антенуччи, 28

Кьево – Сассуоло – начало матча в 16:00

Парма – Фрозиноне – начало матча в 16:00

Сампдория – Торино – начало матча в 16:00

Болонья – Аталанта – начало матча в 19:00

Удинезе – Милан – начало матча в 21:30