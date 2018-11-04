Руни вернется в сборную Англии, чтобы сыграть прощальный матч

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни вернется в сборную "Трех львов".

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни возобновит международную карьеру и сыграет в качестве капитана сборной Англии матч против США, который состоится 15 ноября, сообщает Mirror.

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Отмечается, что Уэйн вернется в сборную Англии на один матч, чтобы попрощаться с болельщиками национальной команды. К слову, Руни объявил о завершении международной карьеры в прошлом году. 33-летний футболист сейчас выступает в США.

Недавно Руни промахнулся в серии послематчевых пенальти за ДС Юнайтед, а команда досрочно прекратила борьбу за чемпионство в МЛС.

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