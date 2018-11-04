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Соперник Ворсклы Спортинг уволил главного тренера

22:14 51 Читати українською
Соперник Ворсклы Спортинг уволил главного тренера
Жозе Пезейру / соцсети

Жозе Пезейру больше не является главным тренером лиссабонского Спортинга – соперника Ворсклы в Лиге Европы.

Спортинг на своем официальном сайте объявил об уходе Жозе Пезейру с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности стал Тьягу Фернандеш.

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После 9 туров Примейры лиги лиссабонцы занимают 2 место и имеют 19 очков, на 2 пункта отставая от лидера Порту.

В Лиге Европы португальцы набрали 6 очков после 3 туров и занимают 2 место в группе Е, где также выступает полтавская Ворскла (у полтавчан 3 очка и 3 место).

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Теги
Трансферы Главное Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия Жозе Пезейру Жозе Пезейру Ворскла Ворскла
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