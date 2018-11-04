Заря разгромила Черноморец на выезде

Матч 14-го тура УПЛ между Черноморцем и Зарей завершился разгромом одесского коллектива.

Встреча проходила за пустых трибун, ведь руководство Черноморца решило их закрыть на матч с Зарей. По официальной информации - из-за невозможности обеспечить безопасность болельщиков, хотя журналисты телеканала "Футбол 1/2" выдвигают версию о вероятном срыве поединка фанатами.

Звезда могла выйти вперёд уже на 4-й минуте игры, однако удар Караваева под дальнюю штангу удалось вынести из самой линии ворот. Замыкание Майбороды на дальней штанге на 23-й минуте прошло рядом со створом, а вот выстрел Караваева на 26-й уже взял голкипер Литовченко. Тем не менее, через минуту он вынужден был доставать мяч из сетки: после розыгрыша стандарта Вернидуб сбросил мяч на Тымчика, а тот с нескольких метров расстрелял ворота соперника – 0:1. Луганчане владели инициативой, но на 31-й минуте могли и пропустить после индивидуального прохода Чорния, который завершил его плотным ударом мимо дальнего угла.

Второй тайм начался с доминирования Зари, которая могла удвоить преимущество уже через несколько минут после его начала – одесситов спас Сваток, который не смог завершить передачу на дальнюю штангу точным ударом. На 66-й же минуте "мужики" забили во второй раз – это Сергей Майборода отличился дебютным голом, замкнув подачу Силаса на линию вратарской. Первый удар Литовченко отбил, но с добиванием справиться уже не успел. Через шесть минут Караваев добил Черноморец, приняв скидку Харатина после вбрасывания аута и расстреляв ворота из пределов вратарской – 0:3. Одесситы могли отличиться голом престижа, однако Коваль на 74-й пробил со штрафного рядом со штангой.

Заря уверенно довела поединок к сухому разгрома, набрав 18 очков и поднявшись на шестую строчку в турнирной таблице. Черноморец продолжает находиться на предпоследней позиции, имея в активе лишь 9 очков.

Чемпионат Украины 2018/2019, 14-й тур

Черноморец – Заря – 0:3

Голы: Тымчик, 27 Майборода, 66, Караваев, 72