Манчестер Сити уничтожил Саутгемптон перед Шахтером, стал единоличным лидером АПЛ и повторил 90-летнее достижение

Манчестер Сити разбил Саутгемптон в 11-м туре АПЛ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Саутгемптон, стартовал 4-го ноября в 17:00 по киевскому времени. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на последнюю репетицию команды Гвардиолы перед встречей с Шахтером в ЛЧ.

Манчестер Сити – Саутгемптон: стартовые составы на матч АПЛ

Хозяева за 17 минут трижды пробили по воротам и... повели 3:0. Сначала Давид Силва и Сане довели своей комбинацией Худта до автогола. Еще через 6 минут Стерлинг разорвал левый фланг защиты "святых" и выдал пас едва ли не на линию ворот – Агуэро не имел права такое упустить. А на 17-й Давид Силва ударом с лета уничтожил паучка в верхнем углу.

Саутгемптон забил с первого же момента. Это Эдерсон неудачно сыграл на выходе, привез пенальти и прервал свою сухую серию. Сити продолжили издеваться над соперником. Особенно эпическим вышел момент, когда вся атакующая линия возила защиту вблизи 11-метровой отметки – гости едва не свернули себе шеи, но отбились. Финальную точку в первом тайме поставил Стерлинг. Рахим сначала не попал по мячу, но только перехитрил соперника, сохранил контроль и со второй попытки прошил голкипера.

Второй тайм активнее начали гости. Эдерсон выполнил двойной сейв, исправившись за то, что отбил мяч перед собой после удара Уорд-Прауза. Ингз второй раз за 6 минут испытал на прочность бразильского вратаря, однако последний и здесь вытащил снаряд с ленточки. Сане диагональным ударом едва не огорошил голкипера – штанга спасла. Бернарду Силва попытался повторить свой рейд из предыдущего матча против Шахтера в Лиге чемпионов, но на этот раз защитники отчаянно заблокировали.

Правда от полного избиения это не спасло. Агуэро отдал 2-й голевой пас в матче, а Стерлинг с не самой удобной позиции нашел щель между ног голкипера. Саутгемптон ответил тремя ударами с близкого расстояния мимо и выше ворот. Ман Сити с явной экономией сил попытался провести еще несколько атак, но на большем унижении соперника особо не настаивал.

Наиолее активно себя проявлял резервист Фоден, которому Гвардиола выделил 20 минут. Фил и разогнал последнюю голевую атаку, которую ударом из-за пределов штрафной завершил Сане. Впервые за 90 лет Ман Сити уничтожил Саутгемптон с подобным счетом.

Манчестер Сити набирает 29 очков и отрывается от Ливерпуля на 2 балла. Саутгемптон остается 16-м – с двумя пунктами над зоной вылета.

Англия. АПЛ 2018/19, 11 тур

Манчестер Сити – Саутгемптон – 6:1

Голы: Худт, 6 (автогол), Агуэро, 12, Давид Силва, 17, Стерлинг, 45+2, 67, Сане, 90+1 – Ингз, 30 (пен.)