Челси уверенно обыграл Кристал Пэлас

В матче 11 тура АПЛ Челси дома принимал Кристал Пэлас. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Подопечные Сарри продолжают идти без поражений в чемпионате. На этот раз "аристократы" одолели скромный Кристал Пэлас. Счет в первом тайме открыл Мората с передачи Педро. В начале второй половины Таунсенд сравнял счет, но ничья держалась недолго. На 65 минуте Мората оформил дубль с передачи Азара, а точку в матче поставил Педро.

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Благодаря этой победе Челси набрал 27 очков и вернулся на второе место, Кристал Пэлас продолжает находиться на 14 месте с 8 пунктами.

Чемпионат Англии 2018/19, 11 тур

Челси – Кристал Пэлас – 3:1

Голы: Мората, 32, 65, Педро, 70 – Таунсенд, 53