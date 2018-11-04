Ворскла уверенно победила Львов

Ворскла в матче 14-го тура УПЛ благодаря голам Ребенка и Якубу справилась со Львовом.

Данный матч изобиловал удивительными фактами. Во-первых, протокольно домашний поединок львовяне проводили в Полтаве, ведь выездная встреча первого круга из-за реконструкции местного стадиона была проведена на Арене Львов. Во-вторых, данный поединок впервые в отечественной истории судила полностью женская бригада арбитров. Уже поэтому следовало пристально наблюдать за игрой.

Львов начал её неплохо, уже на 7-й минуте проверив на прочность перекладину ворот Шуста после удара Бруну Дуарте. "Гости" ответили опасным выстрелом Кулача мимо девятки, а потом неожиданно вырвались вперёд – это Ребенок закатил мяч в пустые ворота после того, как Коломоец попал в штангу. Команда Юрия Бакалова сразу поплыла и привезла себе целую торбу моментов: так, на 31-й минуте Бандура вытащил удар Коломойца головой из-под перекладины, а Кулач с близкого расстояния вскоре зупустил мяч над ней. Наконец, на 39-й это привело ко второму взятию ворот – это Якубу забил дебютный гол после передачи Коломойца.

Второй тайм получился менее конкретным, но не уступал по напряжению. Львовяне отчаянно пытались вернуться в игру, но создали для этого очень мало моментов. Фактически, за весь это отрезок игры можно вспомнить лишь несколько неуверенных и рискованных действий Шуста, неточное замыкания Янчака на 63-й минуте и удар с острого угла во внешнюю сторону сетки в исполнении Бруно на 75-й. Ворскла также особой остротой не отличалась, однако на 80-й минуте Ребенок имел шанс довести дело до разгрома – мяч после его удара со штрафного прошёл прямо над перекладиной.

В конце концов, матч завершился со счётом, установленным в первом тайме – 0:2. Ворскла набрала 24 очка и приблизилась к третьей Александрии на расстояние одной победы. Львовяне находятся на седьмой строчке, имея в активе 17 очков, но Заря сегодня может их обойти.

Чемпионат Украины 2018/2019, 14-й тур

Львов – Ворскла – 0:2

Голы: Ребенок, 19 Якубу, 39