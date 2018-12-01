Главные новости футбола 30 ноября: Месси, Роббен и Швед – лучшие, старт европейского уикенда

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 ноября.

Украина

Атакующий хавбек львовских Карпат Марьян Швед стал лучшим игроком УПЛ в ноябре. Зато Хорхе Карраскаль вернулся в общую группу Карпат и может принять участие в ближайшей игре "львов".

Стало известно, что у Вячеслава Грозного нет контракта с Арсеналом-Киев. Однако, позже появилась информация, что Грозный подписал контракт с Арсеналом-Киев до июня 2019 года.

Еврокубки

Хавбек Баварии Арьен Роббен стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов. А лидер Барселоны Лионель Месси – лучший игрок недели в турнире.

К слову, Джермейн Ленс стал лучшим игроком недели в Лиге Европы. Фейл Хачериди, плохой матч Соболя и отсутствие результативных действий у "сборников" – как сыграли украинцы в 5 туре ЛЕ.

Другие топ-события

К слову, ответный матч финала Копа Либертадорес официально состоится на Сантьяго Бернабеу. Наставник Реала Сантьяго Солари считает, что это решение разбило много сердец в Аргентине. В то же время Бока Хуниорс отказывается проводить скандальный финал в Мадриде и ожидает дисквалификации Ривер Плейт.

По утверждению испанского журналиста, Роналду не получит "Золотой мяч" и пропустит церемонию награждения. Между тем Висенте Дель Боске: сказал, что "Золотой мяч" теряет свою ценность, если Месси нет среди лучших.