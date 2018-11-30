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Ленс – лучший игрок недели в Лиге Европы

18:18 70 Читати українською
Ленс – лучший игрок недели в Лиге Европы
Джермейн Ленс / фото із соцмереж

Полузащитник турецкого Бешикташа Джермейн Ленс стал лучшим игроком недели в Лиге Европы.

УЕФА признал Джермейна Ленса лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.

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Напомним, что Ленс стал атором дубля и результативной передачи в матче против Сарпсборга 08. Старания экс-динамовца помогли его команде одержать волевую победу и подняться на 2 место в турнирной таблице группы І.

Лига Европы5 турСарпсборг Стэдиум (Сарпсборг)

Сарпсборг 08 - Бешикташ: Четверг 29 ноября 2018

Сарпсборг 08
Матч окончен
2 : 3
Бешикташ
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Лига Европы Бешикташ Бешикташ Сарпсборг 08 - Бешикташ Джермейн Ленс Джермейн Ленс
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