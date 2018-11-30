toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

Солари – о Суперкласико в Мадриде: Это решение разбило много сердец

18:48 69 Читати українською
Солари – о Суперкласико в Мадриде: Это решение разбило много сердец
Сантьяго Солари / фото из соцсетей

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал перенос финального матча Кубка Либертадорес между аргентинскими Ривер Плейт и Бока Хуниорс на стадион мадридского клуба.

"Испытываю амбивалентные чувства. Для Мадрида будет честью принять такой финал, аргентинское Суперкласико. Надеюсь, стадион с такой историей, как у Сантьяго Бернабеу, поможет поставить точку в этом сложном финале.

Копа Либертадорес: ответный матч финала официально состоится на Сантьяго Бернабеу

Но должен заявить, что перенос игры за океан разбил много сердец. Вся эта ситуация (с нападением фанатов Ривера на автобус с игроками Боки) ужасный пример для детей. Меньшая часть общества все разрушает, в результате – ничего не работает. Очень жаль", – цитирует Солари Daily Mail.

Стоит заметить, что в свое время Солари три года отыграл за Ривер Плейт, где успел провести 66 матчей и забить 13 голов.

"Футбол – это праздник, а не война": Пуйоль и другие звезды реагируют на ужасы перед финалом Кубка Либертадорес

Теги
Мир Сантьяго Бернабеу Кубок Либертадорес Ривер Плейт Ривер Плейт Бока Хуниорс Бока Хуниорс Сантьяго Солари Сантьяго Солари
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
57
мин
Фортуна
21:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук