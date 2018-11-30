Солари – о Суперкласико в Мадриде: Это решение разбило много сердец

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал перенос финального матча Кубка Либертадорес между аргентинскими Ривер Плейт и Бока Хуниорс на стадион мадридского клуба.

"Испытываю амбивалентные чувства. Для Мадрида будет честью принять такой финал, аргентинское Суперкласико. Надеюсь, стадион с такой историей, как у Сантьяго Бернабеу, поможет поставить точку в этом сложном финале.

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Но должен заявить, что перенос игры за океан разбил много сердец. Вся эта ситуация (с нападением фанатов Ривера на автобус с игроками Боки) ужасный пример для детей. Меньшая часть общества все разрушает, в результате – ничего не работает. Очень жаль", – цитирует Солари Daily Mail.

Стоит заметить, что в свое время Солари три года отыграл за Ривер Плейт, где успел провести 66 матчей и забить 13 голов.

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