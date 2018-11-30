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Швед – лучший игрок УПЛ в ноябре

14:38 24 Читати українською
Швед – лучший игрок УПЛ в ноябре
Марян Швед / Соцсети

УПЛ определила лучшего игрока ноября, им стал нападающий Карпат Марьян Швед.

За футболиста Карпат свои голоса отдали 45% респондентов, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

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Вторым стал игрок Динамо Николай Шапаренко, получивший 25% голосов. Третий – Андрей Цуриков из Александрии, за которого свой голос отдали 11%.

Кроме названных игроков, в голосовании принимали участие Исмаили – Шахтер, Артем Гордиенко – Заря, Андрей Запорожан – Александрия, Александр Филиппов – Десна и Виктор Цыганков из Динамо.

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Карпаты Карпаты Марьян Швед Марьян Швед УПЛ Лучший игрок месяца в УПЛ
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