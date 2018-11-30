Копа Либертадорес: ответный матч финала официально состоится на Сантьяго Бернабеу

Определилось место проведения многострадального финала Кубка Либертадорес между Ривер Плейтом и Бока Хуниорс.
КОНМЕБОЛ (главный футбольный орган Южной Америки) выбрал мадридский стадион Сантьяго Бернабеу для проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес, сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.
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Поединок состоится 9 декабря, начало в 22:30.
Напомним, что игра должна была пройти в Буэнос-Айресе, но встречу сорвали болельщики Ривер Плейта. В итоге решено было провести матч за пределами Аргентины.
Первый матч команды завершили со счетом 2:2.
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