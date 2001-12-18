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Грозный подписал контракт с Арсеналом-Киев

30 ноября 21:49 124 Читати українською
Грозный подписал контракт с Арсеналом-Киев
Вячеслав Грозный / Фото: Спорт-Экспресс

Вячеслав Грозный подписал контракт с киевским Арсеналом до 30 июня 2019 года.

Арсенал-Киев подписал официальный контракт с наставником команды Вячеславом Грозным, сообщает официальный сайт клуба.

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Специалист будет возглавлять столичный клуб до 30 июня 2019 года.

Ранее Грозный сообщил, что у него нет контракта с клубом, а есть только джентльменское соглашение, которое истекает сегодня.

Киевскую команду Грозный возглавил в начале октября, заменив отправленного в отставку итальянца Раванелли.

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Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный Арсенал-Киев Арсенал-Киев
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