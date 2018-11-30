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Карраскаль вернулся в общую группу Карпат

16:20 5 Читати українською
Карраскаль вернулся в общую группу Карпат
Хорхе Карраскаль / Фото: ФК Карпаты

Один из лидеров львовских Карпат готов принять участие в матче против киевского Арсенала.

Колумбийский полузащитник Карпат Хорхе Карраскаль восстановился после травмы колена, сообщает официальный сайт "львов".

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Из-за травмы футболист не принимал участия в матче против Десны в 16 туре УПЛ, в котором его команда уступила со счетом 0:2.

Сейчас Карраскаль себя хорошо чувствует и готов принять участие в матче с Арсеналом-Киев, который состоится завтра, 1 декабря. Начало встречи – в 17.00.

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Арсенал-Киев - Карпаты: Суббота 01 декабря 2018

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