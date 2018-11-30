Роббен стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Голландский полузащитник Баварии Арьен Роббен отметился дублем в матче с Бенфикой в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Первый гол Роббена, забитый на 13-й минуте, стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов по итогам голосования среди болельщиков. Благодаря победе Бавария обеспечила себе выход в плей-офф.
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В борьбе за эту награду Арьен опередил таких игроков, как Максвелл Корне (Лион), Андрей Крамарич (Хоффенхайм) и Дрис Мертенс (Наполи).
В нынешнем сезоне 34-летний Роббен провел четыре матча в Лиге чемпионов, стал автором двух забитых мячей, а также отметился результативной передачей.
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Гол Роббена на видео, начиная с 2:02