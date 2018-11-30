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Роббен стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

19:42 106 Читати українською
Роббен стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Арьен Роббен / фото из соцсетей

Голландский полузащитник Баварии Арьен Роббен отметился дублем в матче с Бенфикой в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол Роббена, забитый на 13-й минуте, стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов по итогам голосования среди болельщиков. Благодаря победе Бавария обеспечила себе выход в плей-офф.

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В борьбе за эту награду Арьен опередил таких игроков, как Максвелл Корне (Лион), Андрей Крамарич (Хоффенхайм) и Дрис Мертенс (Наполи).

В нынешнем сезоне 34-летний Роббен провел четыре матча в Лиге чемпионов, стал автором двух забитых мячей, а также отметился результативной передачей.

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Гол Роббена на видео, начиная с 2:02

Лига чемпионов5 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Бенфика: Вторник 27 ноября 2018

Бавария
Матч окончен
5 : 1
Бенфика
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Бавария Бавария Арьен Роббен Арьен Роббен Лига чемпионов Видеоновости Бавария - Бенфика
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