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У Грозного нет контракта с Арсеналом-Киев

16:02 59 Читати українською
У Грозного нет контракта с Арсеналом-Киев
Вячеслав Грозный / Фото из соцсетей

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный признался, что не имеет контракта с киевским клубом.

"У меня нет контракта с Арсеналом-Киев. Я работаю на основе джентльменского соглашения. Меня попросили помочь клубу в течение двух месяцев, которые заканчиваются в эту пятницу, 30 ноября.

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Если ничего не изменится, я имею право сообщить руководителям о том, что текущее состояние дел меня не устраивает. Или мы его меняем, или принимаем соответствующее решение.

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Параллельно мне бы очень хотелось, чтобы болельщики Арсенала с пониманием относились к тому, что происходит. И не бросали камни в огород тренеров и игроков", – цитирует Грозного Sport-Express.

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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный
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