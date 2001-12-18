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Роналду не получит "Золотой мяч" и пропустит церемонию награждения, – журналист

30 ноября 23:05 80 Читати українською
Роналду не получит "Золотой мяч" и пропустит церемонию награждения, – журналист
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Итальянский журналист Алессандро Альчато сообщил, что полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич получит "Золотой мяч" в этом году.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду занял в голосовании второе место. Он не приедет на церемонию вручения награды, пишет Альчато в своем Твиттере.

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Третье место занял форвард Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн, который, вероятно, также не будет присутствовать на мероприятии.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе получит награду лучшему молодому игроку года.

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Мероприятие, посвященное вручению "Золотого мяча" состоится 3 декабря в Париже.

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Мир Антуан Гризманн Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Лука Модрич Лука Модрич Криштиану Роналду Криштиану Роналду Золотой мяч Главное
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