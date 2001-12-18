Роналду не получит "Золотой мяч" и пропустит церемонию награждения, – журналист

Итальянский журналист Алессандро Альчато сообщил, что полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич получит "Золотой мяч" в этом году.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду занял в голосовании второе место. Он не приедет на церемонию вручения награды, пишет Альчато в своем Твиттере.

Дель Боске: "Золотой мяч" теряет свою ценность, если Месси нет среди лучших

Третье место занял форвард Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн, который, вероятно, также не будет присутствовать на мероприятии.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе получит награду лучшему молодому игроку года.

Роналду стал первым игроком, который выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов

Роналду стал первым игроком, который выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов

Мероприятие, посвященное вручению "Золотого мяча" состоится 3 декабря в Париже.