Бока Хуниорс отказывается проводить скандальный финал в Мадриде и ожидает дисквалификации Ривер Плейта

Эпопея с ответной игрой финала Копа Либертадорес не намерена останавливаться.

Бока Хуниорс не намерен участвовать в ответном матче финала Кубка Либертадорес с Ривер Плейт в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 9 декабря, сообщает AFP.

Копа Либертадорес: ответный матч финала официально состоится на Сантьяго Бернабеу

По информации издания, руководство Боки ожидает дисквалификации соперника, и не будет участвовать в поединке, пока не пройдет все судебные инстанции.

Напомним, что игра должна была пройти в Буэнос-Айресе, но встречу сорвали болельщики Ривер Плейта. В итоге решено было провести матч за пределами Аргентины.

Фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс – есть пострадавшие: финал Кубка Либертадорес может не состояться