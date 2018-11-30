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Бока Хуниорс отказывается проводить скандальный финал в Мадриде и ожидает дисквалификации Ривер Плейта

11:14 65 Читати українською
Бока Хуниорс отказывается проводить скандальный финал в Мадриде и ожидает дисквалификации Ривер Плейта
Бока Хуниорс – Ривер Плейт / Фото Бока Хуниорс

Эпопея с ответной игрой финала Копа Либертадорес не намерена останавливаться.

Бока Хуниорс не намерен участвовать в ответном матче финала Кубка Либертадорес с Ривер Плейт в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 9 декабря, сообщает AFP.

Копа Либертадорес: ответный матч финала официально состоится на Сантьяго Бернабеу

По информации издания, руководство Боки ожидает дисквалификации соперника, и не будет участвовать в поединке, пока не пройдет все судебные инстанции.

Напомним, что игра должна была пройти в Буэнос-Айресе, но встречу сорвали болельщики Ривер Плейта. В итоге решено было провести матч за пределами Аргентины.

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Теги
Мир Сантьяго Бернабеу Кубок Либертадорес Ривер Плейт Ривер Плейт Бока Хуниорс Бока Хуниорс
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