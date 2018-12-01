Головні новини футболу 30 листопада: Мессі, Роббен і Швед – найкращі, старт європейського вікенду

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 листопада.

Україна

Атакувальний хавбек львіських Карпат Мар'ян Швед став найкращим гравцем УПЛ у листопаді. Натомість Хорхе Карраскаль повернувся у загальну групу Карпат і може взяти участь у найближчій грі "левів".

Стало відомо, що у В'ячелава Грозного немає контракту з Арсеналом-Київ. Проте, пізніше з'явилася інформація, що Грозний підписав контракт з Арсеналом-Київ до червня 2019 року.

Єврокубки

Хавбек Баварії Ар'єн Роббен став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів. А лідер Барселони Ліонель Мессі – найкращий гравець тижня у турнірі.

До слова, Джермейн Ленс став найкращим гравцем тижнем у Лізі Європи. Фейл Хачеріді, поганий матч Соболя та відсутність результативних дій у "збірників" – як зіграли українці в 5 турі ЛЄ

Інші топ-події

До слова, матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес офіційно відбудеться на Сантьяго Бернабеу. Керманич Реала Сантьяго Соларі вважає, що це рішення розбило багато сердець в Аргентині. Натомість Бока Хуніорс відмовляється проводити скандальний фінал в Мадриді та очікує на дискваліфікацію Рівер Плейта.

За твердженням іспанського журналіста, Роналду не отримає "Золотий м'яч" та пропустить церемонію нагородження. Тим часом Вісенте Дель Боске: сказав, що "Золотий м'яч" втрачає свою цінність, якщо Мессі немає серед найкращих.