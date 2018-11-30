Дель Боске: "Золотой мяч" теряет свою ценность, если Месси нет среди лучших

Винсенте дель Боске без усов – теперь Вы видели все / Фото из соцсетей

Экс-наставник сборной Испании Винсенте дель Боске в новом образе прокомментировал нынешних номинантов на "Золотой мяч".

"Я очень удивлен, что в тройке лидеров нет Месси.

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Думаю, награда теряет свою ценность, если его нет среди лучших игроков мира. По меньшей мере, это немного странно", – цитирует дель Боске издание Marca.

Также легендарный тренер не мог обойти тему своего нового имиджа.

"Что касается того, почему я сбрил усы, то у меня их забрали, но только через 45 лет. Я сопротивлялся, как мог".

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