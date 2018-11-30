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Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

16:55 47 Читати українською
Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Лионель Месси / Фото Reuters

Форвард Барселоны Лионель Месси в третий раз стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА в текущем сезоне.

УЕФА признал Лионеля Месси лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить, что в этом сезоне аргентинец уже дважды получал это звание.

Месси обошел Роналду и стал единоличным рекордменом по голам в одном клубе в Лиге чемпионов

В выездном матче против ПСВ Месси отметился голом и ассистом, что принесло его команде победу со счетом 2:1, и гарантировало первое место в группе В.

Напомним, гол в ворота ПСВ сделал Лионеля единоличным лидером по забитым мячам (106) в истории Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов5 турФиллипс (Эйндховен)

ПСВ - Барселона: Среда 28 ноября 2018

ПСВ
Матч окончен
1 : 2
Барселона
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Лига чемпионов Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона УЕФА ПСВ - Барселона
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