Наши за рубежом

Михаил Мудрик забил эффектный гол за Челси в Кубке Англии и тем самым оправдал эксперимент Почеттино, приложившись к победе над Лидсом.

Реал сделал первый шаг к продлению контракта с Андреем Луниным. Довбик и Цыганков могут получить в партнеры еще одного игрока сборной Украины – Александра Тымчика.

Украина

Умер лучший бомбардир в истории Карпат, который провел в клубе около 50 лет. Игорь Коломойский останется под стражей еще на 2 месяца.

Кривбасс официально выкупил легионера-сенсацию у европейского клуба. УПЛ объявила лучших игрока и тренера 18-го тура с двойным триумфом Динамо.

Европа

Интер сокрушил Аталанту, достигнув колоссального отрыва от Ювентуса. Наполи одержал дебютную победу с новым тренером, забив 6 голов Сассуоло.

Манчестер Юнайтед нацелился на Зидана – экс-тренер Реала выбрал приоритетное направление. Манчестер Сити потерял лидера из-за травмы.