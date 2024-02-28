Наполи не знал побед на протяжении трех туров, откатившись от зоны ЛЧ аж на 11 очков. С новым тренером – Франческо Кальцоной – партенопейцы смогли сдержать Барселону в ЛЧ, но вряд ли они пройдут далеко по турниру. Надо было спасать ситуацию в чемпионате.

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Благо, в соперниках был только Сассуоло, который держался в зоне вылета при 6-матчевой безвыигрышной серии. "Нероверди" должны были стать легкой добычей, несмотря на игру в родных стенах – впрочем, уже на 17-й минуте неаполитанцы пропустили гол от Рачича. Урошу удался дальний удар с красивой подкруткой в правый нижний.

Гости сравняли счет на 29-й минуте усилиями Ррахмани. Амир расстрелял ворота с правого края штрафной после скидки пяткой от Замбо-Ангисса. 1:1! А после этого проснулся партенопейский Кракен – Виктор Осимхен.

Ровно через две минуты после гола Ррахмани нигериец вывел Наполи вперед. Подопечные Франческо Кальцоне провели идентичную атаку с проникающим пасом Ди Лоренцо, только теперь скидку выполнял Политано. На 41-й же эта парочка организовала 1:3 – Матеус Энрике обрезался перед штрафной, Политано покатил на правый угол вратарской, а Осимхен переиграл голкипера.

Менее чем через две минуты после перерыва дело дошло и до хет-трика. Хозяева обрезались прямо во время розыгрыша от ворот, потеряв мяч в штрафной площадке. Кварацхелия перехватил сферу и сбросил Осимхену – 1:4. Виктор отблагодарил Хвичи через четыре минуты, запустив передачу на ход по левому флангу – грузин сместился в центр и бахнул под правую стойку. 1:5!

На 75-й минуте Кварацхелия оформил дубль. Хвича поймал мяч после выноса с углового и нанес удар, который накрыли. Вингер подхватил отскок в штрафной и пробил еще – без шансов для Консильи. 1:6! После этого Наполи успокоился. Голов больше не забивали.

Наполи набрал 40 очков, сократив отставание от топ-4 до восьми зачетных баллов. До топ-5 не хватает уже шести пунктов, а Италия вполне может получить пять мест в ЛЧ. Сассуоло с 20 очками остается на восемнадцатой строчке.

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